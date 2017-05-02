2 Мая 2017 21:19

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Продлится она до 1 июня. В этом году во вступительной кампании есть изменения. Как отмечают специалисты, это бонусы для абитуриентов. Речь идет о возможности пройти 4 теста и продлении срока действия сертификатов. О начале нового этапа в жизни каждого выпускника - репортаж Татьяны Король.

Волнение здесь ощущается даже в воздухе. Пункт регистрации на централизованное тестирование в Белгосуниверситете открыл свои двери для абитуриентов, как и другие по всей стране, ровно в 9. Теперь у будущих студентов есть ровно месяц, чтобы решить, какие предметы они будут сдавать. Запасной парашют для абитуриентов этой вступительной кампании - возможность пройти 4 теста, да и срок действия сертификатов продлен на два года, по сути, шансов поступить стало больше.

Всего по стране до 1 июня будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ с 9 утра до 7 вечера. В выходные подать документы можно только 13 и 27 мая. Будущие студенты должны лично прийти в пункт регистрации и обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность. И, конечно, дипломы олимпиад, если они есть. К слову, специалисты в этом году не прогнозируют ни увеличения конкурса, ни повышения проходных баллов.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ: "Существенных изменений не должно произойти, хотя небольшое увеличение количества выпускников школ и небольшое сокращение плана приема в высшие учебные заведения - это может в какой-то степени сказаться, но, я думаю, только на очень ограниченном круге специальностей, а так основная масса специальностей - проходные баллы будут на уровне прошлого - позапрошлого года".

Впрочем, в рейтинге специальностей уже давно сложился своеобразный топ - именно там самые высокие баллы и конкурс.

Сергей Касперович, начальник управления Министерства образования Беларуси: "Если говорить об ожиданиях в части тех специальностей, которые будут востребованы, конечно, это наши топовые айтишные специальности, это специальности, связанные с международными отношениями, мировой экономикой, правоведением, и мы ожидаем определенный всплеск интереса к техническим специальностям".

Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут уже 12 июня. А дата последнего испытания - 2 июля. В этот день финишную черту тестирования этого года пересекут те, кто будет сдавать всемирную историю.

Основной этап вступительной кампании - подача документов и зачисление - начнется с 12 июля. И уже 6 августа абитуриенты будут точно знать, получат ли они свой студенческий билет в этом году. Всего в вузы Беларуси на бюджетную форму обучения и на платное отделение планируют принять 58 000 студентов.