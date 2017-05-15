В Беларуси началась отправка призывников в военные части страны

15 Мая 2017 21:46

В этом сезоне около 10 тысяч человек поступят на службу в армию. В первый день отправки около 1000 парней пополнят ряды сил специальных операций, сухопутных войск и комендатуру столицы. А уже в июне бойцы принесут воинскую присягу. О дне, наполненном волнениями, Александр Камович.

Борьба, рукопашный бой, каратэ - это далеко не полный список дисциплин, которыми в гражданской жизни занимался минчанин Александр. Сегодня призывник, а завтра боец подразделения сил специальных операций признается, попасть в спецназ - это мечта детства.

Александр Рабезо, призывник: "Я давно хотел попасть в армию. Учился, получил высшее образование. Я лично считаю, что мужчина должен отслужить, должен пройти испытание и научиться защищать Родину".

Светлана Рабезо, мама призывника: "Очень хочется, чтобы исполнилась его мечта, он хотел. Его дед и отец служили. Каждый мужчина должен уметь защищать Родину и своих женщин".

15 мая для Александра и еще 250 парней действительно важный день. Попасть в силы специальных операций не самая простая задача. Поэтому и идут в этот род войск только осознанно.

Олег Сосновский, призывник: "Физическую подготовку хотелось бы подтянуть, увидеть из чего состоит, в чем функции этих войск. И как-то быстрее уже хочется окунуться в это, узнать, чтобы срок, как говорится, службы начал идти".

Алексей Петраго, призывник: "Отношусь в принципе вполне спокойно, и родители мои не против. Каждый мужчина, я считаю, должен отслужить, потому что это и воспитывает характер, и закаляет дух".

Опытные военкомы говорят, будущего лидера видно уже на первом построении. И несмотря на то, что пока шеренги не самые идеальные, по местам все расставит курс молодого бойца.

Еще не военные, но в строю. По традиции первое построение и первые команды призывники слышат на площадках возле комиссариатов. А вот настоящими солдатами они станут уже в своих частях. Военную присягу молодое пополнение принесет 10 июня по всей Беларуси.

Нынешней весной порядка 10 тысяч человек пополнят ряды Вооруженных Сил Беларуси. Только в первый день около 1000 парней отправились в части сил специальных операций, сухопутные войска и военную комендатуру. Еще столько же резервистов будут призваны до конца мая.

Юрий Кузьмин, замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси: "Отправка нового пополнения спланирована в Вооруженные Силы, транспортные войска, органы государственной безопасности, органы пограничной службы, внутренние войска. Сыновья под надежной защитой, хорошими командирами будут обучены, воспитаны. Я думаю, родители примут сыновей здоровыми и даже лучше, чем они есть".

Сегодня, несмотря на внешнее спокойствие, в глазах многих парней угадывается волнение. За плечами у них школа, друзья, родственники. Впереди армейский быт, уставы, физические тренировки, а может и подвиги. Правда, для каждого родителя даже самый бравый солдат всегда останется тем же юным мальчишкой.