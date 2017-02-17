В Беларуси на завтра вновь объявлен оранжевый уровень опасности

19 Февраля 2017 15:04

В Беларуси на завтра вновь из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Особенно сложной ситуация будет по северу страны. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют и небольшие осадки - мокрый снег с дождем. Днем столбик термометра поднимется до плюс 4 градусов. Такая же неустойчивая ветреная погода сохранится и во вторник.