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В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности
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28 Марта 2017 07:11

В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности

Порывы ветра будут достигать 20-ти метров в секунду. Осадков не прогнозируется. Днем столбик термометра поднимется до 15-ти градусов.

  

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