В Беларуси на этой неделе погода будет сырая со слабыми морозами

31 Января 2017 08:04

При этом температура воздуха будет на 5 градусов выше климатической нормы. Сегодня в некоторых районах - в основном по северу страны - пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Днем ожидается до 7-ми градусов со знаком минус. Начиная с пятницы, осадки усилятся.