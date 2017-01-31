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В Беларуси на этой неделе погода будет сырая со слабыми морозами
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31 Января 2017 08:04

В Беларуси на этой неделе погода будет сырая со слабыми морозами

При этом температура воздуха будет на 5 градусов выше климатической нормы. Сегодня в некоторых районах - в основном по северу страны - пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Днем ожидается до 7-ми градусов со знаком минус. Начиная с пятницы, осадки усилятся.

  

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