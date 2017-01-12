11 Января 2017 15:39

В Беларуси может появиться собственная книга рекордов - аналог знаменитого издания Гиннесса. Попадут туда интересные коллекции вещей или необычные достижения белорусов. Кто-то собрал коллекцию авторских украшений, кто-то - мини-библиотеку Льюиса Кэрролла, а есть и те, кто выдержал самое длительное путешествие на велосипеде.

Надежда Сербиненко познакомилась с самыми интересными героями. Уже более 10 лет главное хобби предпринимателя Давида - собирать запонки. По его словам, последнее время коллекцию пополнять становится все труднее - сейчас в ней полтысячи экземпляров, а найти новые и интересные непросто. Каждая пара запонок - со своей историей, многие Давид получает в подарок от друзей и коллег.

В доме Светланы Асташонок всегда стоит звон. Ее увлечение - колокольчики. Металлические, керамические, деревянные и даже из соломы. В коллекции минчанки - экземпляры из 25 стран мира, среди которых Китай, Швеция, Германия, Испания, Андорра. Всего 125 колокольчиков.

Самая маленькая участница проекта – начинающий коллекционер - четырехлетняя Алиса. У нее почти три десятка книг о тезке - "Алиса в стране чудес" - на 20 языках.

Пока сказку девочке читает отец, а Алису больше интересуют рисунки. К создателям проекта по поиску белорусских рекордов уже обратилось несколько десятков коллекционеров и авторов достижений в спорте, туризме, искусстве и науке. Среди них - коллекционер фотонегативов, патефонов, собирательница необычных пуговиц...

Сбор рекордов продолжается. Люди с редкими, необычными талантами или коллекциями интересных вещей еще могут попасть на страницы будущей первой белорусской книги рекордов.