9 Января 2017 21:05

И еще один указ сегодня подписал Глава государства в отношении сферы образования. Так, в Беларуси меняются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Теперь абитуриенты смогут сдавать централизованное тестирование по четырем предметам, а воспользоваться результатами можно будет в течение двух лет. Также для некоторых выпускников введены дополнительные льготы.

Как стать студентом в 2017 году — знает Диана Ревякова. Вот так шаг за шагом уже первокурсница столичного пединститута Дарья Головаш идет к своей детской мечте — стать преподавателем. Она с золотой медалью окончила школу, что позволило ей без экзаменов поступить в университет. У абитуриентов-2017 такая возможность тоже есть. С этого же года вводятся льготы и для профильных классов педагогического направления, их выпускники, пройдя всего лишь собеседование, смогут стать студентами педагогических специальностей белорусских вузов.

Только в этом году, пройдя всего лишь собеседование, студентами педагогических специальностей могут стать порядка полутора тысяч абитуриентов, все они два года назад, когда в нашей стране вновь открылись классы профильного направления, начали углубленно, в том числе и на практике, изучать педагогику и психологию. Есть лишь одно условие – после учебы обязательная отработка по распределению составит не менее пяти лет.

Эксперты уверены, что такие профильные классы не только помогут абитуриенту определиться со специальностью, но и вузу получить мотивированного студента, который, окончив университет, будет работать по профессии. А значит на благо экономики страны.

В мае прошлого года, обсуждая изменения условий приема в вузы с профильными министрами, Глава государства отметил, что основное требование к высшей школе в стране остается.

А это нововведение поступление не упростит, зато шанс на него точно повысит. Сдавать централизованное тестирование абитуриенты смогут уже не по трем, а по четырем предметам.

Воспользоваться же результатами тестов можно будет в течение двух лет — продлен срок действия сертификатов централизованного тестирования. Если же у абитуриента по уважительной причине не получится сдать ЦТ в основной день – вместо одного во вступительной кампании будет уже целых три резервных дня.

Годом ранее возможность стать студентом сельскохозяйственного вуза, сдав всего два экзамена или ЦТ по двум предметам, была только у абитуриентов, которые поступали в профильные вузы и только на заочную форму обучения. В этом же году таким бонусом может воспользоваться уже любой абитуриент, выбравший сельскохозяйственный профиль в любом университете страны.