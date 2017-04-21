В Беларуси изменят порядок регистрации недвижимости

25 Апреля 2017 21:24

В стране готовят изменения, которые избавят граждан от необходимости лично регистрировать квартиры или земельные участки. Этим правом наделят посредников. Во всех сделках с недвижимостью они будут представлять интересы своего заказчика - гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Кого запишут в посредники, как это скажется на стоимости услуг по госрегистрации? Все подробности у

С начала апреля областные агентства, регистрирующие недвижимость, могут принимать клиентов со всего региона. Столичному жителю теперь не нужно отправляться в глубинку, чтобы оформить права на домик в деревне.

Принцип, который стирает границы, пока реализован лишь в пределах областных центров. Но вскоре территориальный подход удостоверения договоров с недвижимостью отменят в масштабах всей страны. Законодательство в этой сфере решено обновить.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "По проекту закона, будет абсолютно неважно, где находится недвижимость. Достаточно будет обратиться в буквально любое подразделение агентства по госрегистрации и земельному кадастру и удостоверить договор на недвижимость, расположенную в любой точке Беларуси".

Еще одна заметная новация – появление авторизованного посредника при регистрации недвижимости. Но за сложным термином - всего лишь специальный представитель интересов граждан и юрлиц. Посредник сможет действовать от имени своего заказчика и совершать за него любые сделки. Таким правом планируют наделить адвокатские бюро, юридические консультации, нотариусов или риелторов.

Павел Астапеня, директор агентства недвижимости: "Встреча между продавцом и покупателем организуется в офисе агентства недвижимости, но сейчас нет необходимости ехать в городское агентство по госрегистрации. Все будет происходить в офисе агентства недвижимости".

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Например, человек строит квартиру, заключил договор долевого строительства с организацией. После того как строительство завершается, человеку сама организация вместе с ключами выдаст ему пакет документов на зарегистрированную на его имя квартиру".

Такое свидетельство есть у каждого обладателя недвижимости — дома, квартиры или участка. Поистине ценная бумага подтверждает право собственности. Долгие годы граждане приходили лично в агентства по госрегистрации и земельному кадастру, чтобы получить на руки такой сертификат. И даже после того как этот порядок изменится, получать подтверждение своих прав белорусы будут не электронным способом, а именно на бумаге. Посредник отправит документы, например, по почте.

При этом гражданам обещают, что новая услуга не влетит в копеечку.

Татьяна Шимко, замдиректора Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру: "Услуги по госрегистрации у нас регламентированы 200-м указом об административных процедурах. Это стоимость четкая. Она не подлежит изменению".

Поправки в закон – а депутаты рассмотрят их уже на весенней сессии – это еще один шаг к электронному правительству. Ведь посредник при обращении в агентство по регистрации обязан пользоваться исключительно электронными каналами связи. Формат, который в сравнении с бумажным оформлением позволяет работать проще, быстрее и дешевле. Другое дело, поддержат ли новинку белорусы, готовы ли доверить посреднику деликатные имущественные вопросы? По закону гражданам позволят выбирать – пользоваться посторонней помощью или действовать по старинке, предпочитая посреднику личные визиты в агентства.