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28 Марта 2017 08:03

В Беларуси изменен порядок организации и проведения централизованного тестирования

В соответствии с постановлением правительства, теперь можно сдавать дополнительное, четвертое ЦТ. И если абитуриент зарегистрировался на большее количество вступительных испытаний, то он допускается к участию только по четырем первым. Закреплен и порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по объективным причинам. Срок действия сертификатов централизованного тестирования продлен до двух лет.