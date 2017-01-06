В Беларуси из-за морозов отменены занятия в школах

9 Января 2017 12:07

Сегодня на уроки не пошли учащиеся двух районов Витебской области. В регионе в выходные температура приблизилась к морозному рекорду 30-летней давности. При этом продолжение каникул не будет долгим - уже к середине недели, по словам синоптиков, морозы начнут отступать, придут снег и метели. Пока же по стране - до 16-ти градусов ниже нуля. Оранжевый уровень опасности сохраняется. За последние сутки периодически из-за морозов нарушалось энергоснабжение в 76-ти населенных пунктах в Минском и Гродненском регионах. Подача электричества восстановлена. Увеличилось число аварий и пожаров. Медики сообщают о гибели от переохлаждения пяти человек.