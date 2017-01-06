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В Беларуси из-за морозов отменены занятия в школах
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9 Января 2017 12:07

В Беларуси из-за морозов отменены занятия в школах

Сегодня на уроки не пошли учащиеся двух районов Витебской области. В регионе  в выходные  температура приблизилась к морозному рекорду 30-летней давности. При этом продолжение каникул не будет долгим - уже к середине недели, по словам синоптиков,  морозы начнут отступать, придут снег и метели. Пока же по стране - до 16-ти градусов ниже нуля. Оранжевый уровень опасности сохраняется.  За последние сутки периодически из-за морозов нарушалось энергоснабжение в 76-ти населенных пунктах в Минском и Гродненском регионах. Подача электричества восстановлена. Увеличилось число аварий и пожаров. Медики сообщают о гибели от переохлаждения пяти человек.

 

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