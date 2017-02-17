В Беларуси истекает срок уплаты сбора на финансирование госрасходов

20 Февраля 2017 12:02

Сегодня истекает срок уплаты сбора для граждан, которые в 2015 году не работали и не участвовали в финансировании госрасходов. Около 48 000 граждан уже оплатили сбор, в бюджет поступило более 14 миллионов рублей. От сбора освободили тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Работа местных властей по рассмотрению таких заявлений продолжится. В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что если гражданин получит извещение после 20 февраля, то может уплатить сбор в течение 30 календарных дней. Отметим, неуплата сбора в размере 360 рублей грозит штрафом от 2 до 4 базовых величин либо административным арестом.