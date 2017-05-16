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В Беларуси идет активный живой диалог науки и гражданского общества
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17 Мая 2017 15:02

В Беларуси идет активный живой диалог науки и гражданского общества

Сегодня об этом заявил председатель Президиума Академии наук Владимир Гусаков. Научно-практический семинар организован совместно с общественным объединением "Белая Русь". Встреча стала площадкой для обсуждения и выработки путей развития и становления нового гражданского общества. Участники семинара - ведущие ученые, представители общественных объединений, молодые люди - в ходе конструктивного диалога ищут ответы на важнейшие вызовы современности.

Такие встречи по инициативе общественного объединения "Белая Русь" проходят уже в 6 раз. Участников семинара также ждет знакомство с работой институтов Академии наук, посещение выставок и музеев.

  

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