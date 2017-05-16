Общество
17 Мая 2017 15:02
В Беларуси идет активный живой диалог науки и гражданского общества
Сегодня об этом заявил председатель Президиума Академии наук Владимир Гусаков. Научно-практический семинар организован совместно с общественным объединением "Белая Русь". Встреча стала площадкой для обсуждения и выработки путей развития и становления нового гражданского общества. Участники семинара - ведущие ученые, представители общественных объединений, молодые люди - в ходе конструктивного диалога ищут ответы на важнейшие вызовы современности.
Такие встречи по инициативе общественного объединения "Белая Русь" проходят уже в 6 раз. Участников семинара также ждет знакомство с работой институтов Академии наук, посещение выставок и музеев.
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