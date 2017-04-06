6 Апреля 2017 15:17

В Беларуси действует достаточный комплекс мер, чтобы не допустить фактов незаконной миграции на территорию соседних стран после введения у нас безвизового режима. Об этом сегодня заявили на заседании межведомственной рабочей группы Союзного государства в Гродно. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы координации миграционной политики. В частности, - разрешение на управление транспортом с белорусским водительским удостоверением, а также точки взаимодействия правоохранительных и погранслужб во время проведения в России Кубка конфедерации в этом году и чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Такие заседания проходят традиционно. В этот раз в Гродно стороны обсудили около 13 вопросов и ознакомились с ходом выполнения ранее подписанных договоров. В состав белорусской делегации вошли представители МВД, Госпогранкомитета, Министерства иностранных дел и КГБ. Из России прибыли эксперты из МВД, Минюста, МИДа и ФСБ.