В Беларуси cегодня День памяти воинов-интернационалистов

15 Февраля 2017 07:16

Сегодня вся страна вспоминает героев, погибших в Афганистане. В Беларуси проходит День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад советские войска покинули границы Афгана, где офицеры и солдаты проявляли стойкость и мужество. 9-летняя война унесла жизни 15 000 солдат и офицеров, 771 белорус не вернулся на родину.

В Минске мероприятия, посвященные этой дате, пройдут на Острове мужества и скорби. На траурный митинг соберутся участники той страшной войны и семьи погибших солдат. Начнутся мероприятия в 10 часов с церемонии возложения цветов. А в час дня собравшиеся отправятся на митинги-реквиемы.