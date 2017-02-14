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В Беларуси cегодня День памяти воинов-интернационалистов
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15 Февраля 2017 07:16

В Беларуси cегодня День памяти воинов-интернационалистов

Сегодня вся страна вспоминает героев, погибших в Афганистане. В Беларуси проходит День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад советские войска покинули границы Афгана, где офицеры и солдаты проявляли стойкость и мужество. 9-летняя война унесла жизни 15 000 солдат и офицеров, 771 белорус не вернулся на родину.

В Минске мероприятия, посвященные этой дате, пройдут на Острове мужества и скорби. На траурный митинг соберутся участники той страшной войны и семьи погибших солдат. Начнутся мероприятия в 10 часов с церемонии возложения цветов. А в час дня собравшиеся отправятся на митинги-реквиемы.

  

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