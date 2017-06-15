В Беларуси будущих руководителей готовят со школьной скамьи

15 Июня 2017 21:30

В стране реализуется проект, инициатором которого выступила Академия управления при Президенте. Его главная цель - развивать у учеников лидерские качества и навыки общения. На базе школ и лицеев создаются так называемые школьные академии управления. Одна из таких площадок недавно появилась в Брестском областном лицее. Как отбирают будущих менеджеров - узнала Виктория Потоня.

Алексей Гриб, выпускник Брестского областного лицея имени П.М.Машерова: "Мы посчитали, что производство шоколадных плиток более выгодно, потому что автоматизированное производство и задействовано меньшее количество людей".

Пока Алексей Гриб знает, что такое бизнес-планирование лишь в теории. Но выпускник брестского лицея уверен, практика еще впереди. Тем более что в главной кузнице руководящих кадров уже бывал - на конференции молодых ученых. Тогда команда Брестского областного лицея стала лучшей.

Алексей Гриб, выпускник Брестского областного лицея имени П.М.Машерова: "Управленцем я планирую стать, так как собираюсь поступать в ИТ-область на программиста. А в будущем собираюсь управляющим компании становиться, т.е. мне это полезно".

В областном лицее занимаются профильно. В этом году за место в аудиториях вузов будут бороться 140 выпускников.

В этом лицее обучаются сильнейшие школьники со всего региона. В марте 2017 года здесь создана школьная академия управления. По мнению специалистов, это уникальная возможность рассмотреть будущих руководителей среди учеников из разных уголков Брестской области.

"Школьная академия управления" - проект профориентационный. Инициатор - Академия управления при Президенте Беларуси. Вуз на пяти таких площадках отбирает учеников с явными лидерскими качествами. О своих будущих абитуриентах заботится еще со школьной скамьи.

Наталья Калиновская, директор Брестского областного лицея имени П.М. Машерова: "Дети имеют возможность узнать, как проходит образовательный процесс в Академии управления, как там организованы занятия, какие возможности, на какие специальности в дальнейшем они смогут ориентироваться".

В списке факультативных дисциплин - работа с опытными психологами, основы профессиональной деятельности, развитие речи, посещение предприятий и организаций.

Дмитрий Мазарчук, декан факультета Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси: "Управление - это специфический род деятельности, подготовку к которому можно начинать достаточно рано, буквально со школьной скамьи. И мы это делаем через занятия в школьных академиях. На них приходят учащиеся 10, 11 классов. Но на этом мы не останавливаемся. Отдельные занятия, мастер-классы посещают учащиеся 8-9 классов".

Первые результаты совместной работы "управленческого" вуза и школ покажет уже нынешняя вступительная кампания.