В Беларуси активно внедряется технология электронной подписи

4 Марта 2017 21:20

Сэкономить время и деньги при оформлении документов.

Совсем скоро каждый белорус сможет получить свою ID-карту. Белорусские разработки уверенно покоряют мир - Viber, MSQRD, World of Tanks. А теперь еще одно ноу-хау - сертификат открытого ключа электронно-цифровой подписи. С помощью этой технологии подписывать документы можно не только не выходя из дома, но и за границей. Система уже активно используется в бизнес-кругах. С новинкой познакомился Юрий Шевчук.

Наталья Быстремович приобретает электронную подпись уже не в первый раз. Бухгалтеру система максимально упростила профессиональную жизнь. А ведь еще совсем недавно женщине приходилось обходить множество организаций, чтобы подписать все документы.

Некоторые ошибочно полагают, что электронная подпись - это наша личная подпись, но только в цифровом варианте. К примеру, как в водительском удостоверении. На самом деле нет. Цифровую подпись мы не можем увидеть, ведь это набор случайных символов.

Одно из главных преимуществ электронной подписи в том, что если документ подтвержден, то никаких изменений в него уже внести не удастся. Подделка также исключена, ведь для создания ЭЦП используются сложные криптографические преобразования. Если носитель с ключом потеряется, злоумышленник не сможет им воспользоваться, так как подпись защищена паролем. Попыток подделок и краж в Беларуси не зафиксировано.

Сегодня услуга доступна всем, только вот перечень использования для физических лиц невелик. Пока что лишь шесть белорусских банков позволяют своим клиентам без присутствия сотрудников управлять личным кабинетом. А вот кому действительно может пригодиться электронная подпись, так это юридическим лицам. Подача налоговых деклараций, счет-фактур по НДС, статистической отчетности - это лишь неполный список тех операций, которые смогут делать бизнесмены, не вставая со своего рабочего места или уютного кресла.

Для того чтобы стать владельцем своей личной цифровой подписи, человеку достаточно лишь паспорта. Процедура оформления для юридических лиц немного сложнее. Подробнее ознакомиться с ней можно на сайте Государственного удостоверяющего центра. Срок действия каждого экземпляра два года, затем придется сделать апгрейд.

С 2014 года в стране открыты удостоверяющие центры в 28 городах. За это время уже выдано 100 тысяч электронных подписей. И это точная цифра. Нам удалось поприсутствовать на вручении юбилейного экземпляра. Его владельцем и стала Наталья Быстремович.