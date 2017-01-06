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В Беларусь вслед за снегом пришли настоящий мороз и сильный ветер
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5 Января 2017 15:00

В Беларусь вслед за снегом пришли настоящий мороз и сильный ветер

Штормовое предупреждение объявлено и на завтра. Сейчас циклон Axel проходит по Гомельской области и перемещается в Россию,  но минус спадет лишь на следующей неделе. Сопровождается все порывистым ветром.

  

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