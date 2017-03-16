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В Беларусь возвращаются журавли
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16 Марта 2017 07:19

В Беларусь возвращаются журавли

С приходом весны в Беларусь из жарких стран возвращаются журавли. В Гродненской области орнитологи заметили уже несколько десятков грациозных птиц. В основном пернатые сейчас заняты тем, что ищут места для будущих гнезд и корм. Останавливаются в перелетах около болотистых водоемов и полей, где проще найти зерно. К слову, журавли достаточно пугливые и не подпускают к себе людей. Совсем скоро у птичьих пар начнутся брачные танцы.

  

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