В Беларусь в начале недели придут дожди

29 Мая 2017 08:00

В Беларусь в начале недели на смену солнечной и сухой погоде придут дожди. Осадки ожидаются в большинстве районов страны, возможны грозы. К тому же прогнозируется сильный порывистый ветер. Воздух прогреется до 25-ти градусов, еще теплее будет по югу Беларуси.

В некоторых регионах сейчас высокая пожароопасность. Синоптики рекомендуют быть осторожными с огнем в лесу и на дачных участках.