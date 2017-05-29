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В Беларусь в начале недели придут дожди
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29 Мая 2017 08:00

В Беларусь в начале недели придут дожди

В Беларусь в начале недели на смену солнечной и сухой погоде придут дожди. Осадки ожидаются в большинстве районов страны, возможны грозы. К тому же прогнозируется сильный порывистый ветер. Воздух прогреется до 25-ти градусов, еще теплее будет по югу Беларуси.

В некоторых регионах сейчас высокая пожароопасность. Синоптики рекомендуют быть осторожными с огнем в лесу и на дачных участках.

  

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