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9 Мая 2017 15:20

В Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании

Накануне в Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании Дайан Лис. Сегодня делегация из Великобритании посетила музей Великой Отечественной войны в Минске.

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