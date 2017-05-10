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В Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании
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10 Мая 2017 19:06

В Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании

В Беларусь с визитом прибыла генеральный директор Имперского военного музея Великобритании Дайан Лис.

Время визита в нашу страну было выбрано неслучайно. Делегация Туманного Альбиона посетит исторические места Беларуси, и одним из первых пунктов гости выбрали Государственный музей истории Великой Отечественной войны, куда отправились в один из самых важных праздников для нашей страны - в День Победы. С интересом гости из Великобритании осмотрели все экспозиции и пожелали видеть некоторые экспонаты и у себя в музее.

Дайан Лис, гендиректор Имперского военного музея Великобритании:

"Впечатления просто невероятные. Мы восхищены музеем. И мы здесь для того, чтобы наладить партнерские отношения между нашими музеями. Мы хотим представить картину Второй мировой войны детально. И у нас уже есть список экспонатов, которые бы мы хотели позаимствовать у Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны".

Это первый визит Дайан Лис в Беларусь. Гостья обещает, что не последний. Делегация из Великобритании планирует также посетить с экскурсией мемориальный комплекс "Хатынь".

  

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