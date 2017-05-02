В Беларусь с масштабным пресс-туром прибыли представители СМИ Китая

1 Мая 2017 21:11

Сегодня самолет с делегацией из Поднебесной приземлился в Национальном аэропорту Минск. Всего среди участников пресс-тура представители порядка 40 изданий, информагентств и других медиа КНР. В нашей стране гости планируют провести около недели. Для них подготовлена насыщенная программа пребывания.

Первым пунктом в списке экскурсий стал Курган Славы. Туда журналисты из Китая отправились сразу из аэропорта. Гости возложили цветы к мемориалу и сделали памятные фото.

Жень Ци, представитель издания China Daily:

"У наших стран хорошие и близкие отношения. Ваш Президент приезжал в Китай, и Си Цзиньпин приезжал в Беларусь. У нас есть совместные проекты - парк "Великий камень". И, я надеюсь, Беларусь и Китай и дальше продолжат совместное сотрудничество. На этот пресс-тур есть планы – посмотреть ваш завод “БелДжи”, посетить "Великий камень".

Кроме того, представители китайских СМИ посетят 21-ую Международную специализированную выставку "СМИ в Беларуси", которая пройдет в нашей столице с 3 по 6 мая.