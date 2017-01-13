Общество
14 Января 2017 09:00
В Беларусь пришли снегопады
Как и обещали синоптики, в Беларусь пришли снегопады. Объявлен оранжевый уровень опасности. Сейчас на улицах города снежная каша. Сыпать будет весь день. Основные магистрали убирает коммунальная техника. Сложнее ситуация во дворах. Автомобили порядком засыпало. Не легче и пешеходам. Местами пройти затруднительно. Сегодня добавится и сильный ветер порывами до 14 метров в секунду. Днем - минус 3 - плюс 2. Гидромет обещает, что уже в воскресенье погода стабилизируется, а в понедельник похолодает до минус 10 днем.
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