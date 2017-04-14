В Беларусь прибывает глава Организации по Договору о запрещении ядерных испытаний.

18 Апреля 2017 07:01

Сегодня в Беларусь прибывает исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. В ходе визита запланирован ряд встреч высокого уровня. Исполнительный секретарь примет участие в круглом столе, который организует МИД. Также состоится обмен мнениями о мерах по упрочнению международного режима ядерного нераспространения.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"В программу пребывания Лассина Зербо включены посещение Национального центра данных Республики Беларусь, ПК ОДВЗЯИ, Министерства по чрезвычайным ситуациям и выступление с лекцией перед студентами БГУ. В 2012 году господин Зербо уже посещал нашу страну как директор Международного центра данных ОДВЗЯИ, однако предстоящий визит станет первым в качестве главы данной международной организации".

Ожидается, что в круглом столе примет участие один из членов "группы мудрецов" ООН Анжела Кейн, которая в свое время занимала пост помощника Генерального секретаря ООН – высокого представителя управления по вопросам разоружения.