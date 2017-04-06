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В Беларусь на смену теплу пришли осадки и похолодание
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6 Апреля 2017 09:12

В Беларусь на смену теплу пришли осадки и похолодание

В Минске идет дождь. Возможны грозы с порывистым ветром. Сегодня температура воздуха поднимется до 13 со знаком плюс, а в юго-западных районах будет теплее - до 17 градусов. Но к выходным, по прогнозам, станет прохладнее - в ночь на воскресенье по северу возможен мокрый снег. Тепло вернется в начале следующей недели.    
  

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