В Беларусь на смену лютым морозам придут снегопады

11 Января 2017 15:05

В течение недели синоптики прогнозируют порывистый ветер и обильные осадки. Госавтоинспекция уже готова перейти в усиление и обеспечить безопасность на дорогах при любых условиях.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "В связи с выпадением осадков Госавтоинспекция мониторит ситуацию по стране и в случае возникновения необходимости вводит план "Погода". После введения этого плана работа ГАИ нацелена на то, чтобы оказать помощь дорожным службам, гражданам, оказавшимся в сложной ситуации. А сами участники дорожного движения должны понимать, что мгновенно убрать снег не представляется возможным, о своей безопасности нужно позаботиться самим. Водителям необходимо соблюдать безопасную скорость".

Капризы природы влияют и на ситуацию на дорогах. Сегодня ночью под Гродно произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, водитель "жигулей" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате мощного удара пассажир ВАЗа госпитализирован в тяжелом состоянии, водитель скончался в больнице. Как сообщают в ГАИ, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Дорожная милиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.