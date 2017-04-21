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В Беларусь на этой неделе вернется долгожданное весеннее тепло
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24 Апреля 2017 08:59

В Беларусь на этой неделе вернется долгожданное весеннее тепло

Сегодня еще возможен дождь, мокрый снег и максимум до плюс 10. А завтра столбики термометров покажут до 14 выше нуля. Небольшие осадки прогнозируются только в северо-западных районах Беларуси.
  

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