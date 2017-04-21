Общество
24 Апреля 2017 08:59
В Беларусь на этой неделе вернется долгожданное весеннее тепло
Сегодня еще возможен дождь, мокрый снег и максимум до плюс 10. А завтра столбики термометров покажут до 14 выше нуля. Небольшие осадки прогнозируются только в северо-западных районах Беларуси.
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