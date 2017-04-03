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В Беларусь идет похолодание
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4 Апреля 2017 08:08

В Беларусь идет похолодание

В Беларусь на смену майскому теплу идет похолодание. Сегодня по стране будет еще до плюс 17-ти. А уже со среды начнутся дожди. Возможны грозы. Ночью и утром прогнозируется туман. Температура не превысит 10-ти градусов тепла.

  

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