Общество
4 Апреля 2017 08:08
В Беларусь идет похолодание
В Беларусь на смену майскому теплу идет похолодание. Сегодня по стране будет еще до плюс 17-ти. А уже со среды начнутся дожди. Возможны грозы. Ночью и утром прогнозируется туман. Температура не превысит 10-ти градусов тепла.
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