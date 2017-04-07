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В акции "Неделя леса" приняли участие руководство и сотрудники Министерства иностранных дел
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8 Апреля 2017 21:18

В акции "Неделя леса" приняли участие руководство и сотрудники Министерства иностранных дел

В 10-й ежегодной добровольной акции "Неделя леса — 2017" сегодня приняли участие руководство и сотрудники Министерства иностранных дел, а также члены их семей. Мероприятие стало традиционным и уже пятый год представители МИДа высаживают деревья на территории Минской области. Сегодня около 80 человек в районе аэропорта Минск-2 высаживали хвойные саженцы.  

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