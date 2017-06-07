Главная>>Общество>>В Академии наук Беларуси - торжественная встреча с участниками 9-й Белорусской антарктической экспедиции
Общество
RSS
В Академии наук Беларуси - торжественная встреча с участниками 9-й Белорусской антарктической экспедиции
Скачать Поделиться

8 Июня 2017 15:44

В Академии наук Беларуси - торжественная встреча с участниками 9-й Белорусской антарктической экспедиции

В программе демонстрация фильма о строительстве второй очереди станции в Антарктиде и наших научных достижениях. Морские уроки полярники провели сегодня и для школьников и студентов в центре океанографии. Приурочили встречу к Всемирному дню океанов.

Во время тематической экскурсии продемонстрировали и обитателей подводного мира. Центр океанографии готовит и новую мобильную экспозицию. Посетить подводный музей дистанционно можно с начала июля.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 9 июня Прагноз надвор’я на 9 чэрвеня 08.06.2017 15:49 / Общество Прогноз погоды на 9 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =