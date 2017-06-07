В Академии наук Беларуси - торжественная встреча с участниками 9-й Белорусской антарктической экспедиции

8 Июня 2017 15:44

В программе демонстрация фильма о строительстве второй очереди станции в Антарктиде и наших научных достижениях. Морские уроки полярники провели сегодня и для школьников и студентов в центре океанографии. Приурочили встречу к Всемирному дню океанов.

Во время тематической экскурсии продемонстрировали и обитателей подводного мира. Центр океанографии готовит и новую мобильную экспозицию. Посетить подводный музей дистанционно можно с начала июля.