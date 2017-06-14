В агрогородке Лисуны приняли решение закрыть сельскую школу. Родители против

14 Июня 2017 21:09

Совсем не до летних каникул оказалось школьникам и родителям в агрогородке Лисуны Оршанского района. Еще в феврале здесь приняли решение закрыть сельскую школу. Власти уверяют: оптимизация - мера вынужденная и на качество образования школьников не повлияет. Однако с этим категорически не согласны родители учеников. С проблемным вопросом люди пришли на прием граждан к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Александру Позняку. Позицию родителей, школьников и власти выслушала Марина Романовская.

Учебный год завершен, но в Лисуновской школе с самого утра многолюдно. Правда, в фойе собрались не ученики, а их родители. Вопрос о закрытии школы в агрогородке людей волнует уже не один месяц.

В школе в Лисунах знания получают без малого 40 детей. Здесь же - в детском саду - воспитываются и 11 дошколят. Местные власти уверены: на качестве обучения оптимизация не отразится.

Педагоги без работы тоже не останутся. А 1 сентября учеников ждут школы в других поселках.

Родители учеников подчитали: в среднем дорога от дома до школы сейчас у детей занимает около семи минут. В агрогородке переживают: если учебное заведение закроется, путь к знаниям увеличится в разы. Ближайшая школа находится в соседнем Толочинском районе.

А это дорога почти в 10 километров. В сельсовете заверили: добираться самостоятельно детям не придется - есть школьный автобус. Однако взрослые беспокоятся, будет ли путь к знаниям безопасным, ведь каждого из них попросили написать заявление, что вся ответственность за детей на родителях.

С острым вопросом люди пришли на личный прием к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Александру Позняку. Проблема взята на контроль.

Александр Позняк, помощник Президента - главный инспектор по Витебской области: "То, что касается образования детей, это как раз тот случай, когда не рубль сэкономленный должен стоять на первом месте, производства должны снижать свои издержки, повышать рентабельность. В отношении людей, особенно детей, это недопустимо. Если это дает улучшение образования, тогда такое решение должно приниматься".

Сейчас у детей каникулы - до школьного звонка еще несколько месяцев. И родители, и ученики не теряют надежды, что в следующем учебном году он прозвенит в том числе и в Лисуновской школе.