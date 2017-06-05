5 Июня 2017 21:21

Тепло в домах, горячая вода в кране и другие блага цивилизации. Сегодня в агрогородке Барсуки Докшицкого района состоялся торжественный пуск природного газа.

Символический факел зажгли в центре агрогородка - возле Дома культуры. На реализацию проекта потребовалось свыше 135 тысяч рублей. Теперь к системе газоснабжения подключат более двухсот индивидуальных домов, несколько многоквартирных, а также зерносушильный комплекс. В этом же году в Докшицком районе газифицируют еще один агрогородок - Порплище.

Наряду с использованием природного газа в стране активно развивают альтернативные источники энергии и местные виды топлива. В частности, торф. Сегодня в стране работает 23 предприятия по добыче и использованию "болотного золота". Стоимость этого вида топлива почти в 4 раза ниже стоимости природного газа. Использование местных видов топлива позволяет обеспечивать энергетическую безопасность страны и экономить значительные средства.

Использование местных видов топлива подходит не только для отопления отдельных объектов (таких, как школы и больницы), но и целых населенных пунктов, в том числе и небольших городов.