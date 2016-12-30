В 2017 проказливая Обезьяна уступает место голосистому огненно-красному Петуху

30 Декабря 2016 18:46

Хотя по восточному календарю он вступит в свои права только в конце января, чествовать символ нового года уже можно начинать. С характером и привычками птицы познакомилась Наталья Кузьмицкая.

В птичнике Владимира Бордиянина десяток петухов и еще несколько десятков несушек. Благородство ощущается в привычках. Символы 2017 свободно ходят по вольеру, распушив хвосты.

Именно с фаверолей началось увлечение Владимира этой разновидностью домашней птицы. Смеется, уже давно не пользуется будильником, а на завтрак всегда яичница.

Есть у хозяина и свои приметы: если под бой курантов погладить гребень петуха и загадать желание - оно сбудется. Однако надо быть достаточно смелым, а мечта должно быть самой заветной, ведь птица с нравом, может и клюнуть.

Еще один любитель птицеводства Михаил Туригин в приметы особо не верит. Однако на Новый год все же советует курицу на праздничном столе заменить рыбными блюдами.

Коллекция петухов и кур в зоосаде, возможно, самая многочисленная в области. От обычных, которых можно встретить на любом частном подворье, до китайских шелковых, которые ранее могли приобрести только зажиточные люди.

Чтобы хозяин 2017 был доволен, угощать его надо овощами - в первую очередь морковью и кукурузой. Благополучие и удачу принесет и найденное на счастье красное перо петуха.