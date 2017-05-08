В 12:00 у Вечного огня в Минске начнется акция "Беларусь помнит!"

9 Мая 2017 09:19

В 12:00 у Вечного огня в Минске начнется праздничная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы в рамках акции "Беларусь помнит!" Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", начало в 11:55.