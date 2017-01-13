Увидеть Беларусь за 2 часа

13 Января 2017 16:30

В музее "Страна мини" в одном месте можно увидеть макеты достопримечательностей Беларуси. Замки, дворцы, усадьбы, храмы. Часть из них включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый экспонат имеет свою интерактивную "фишку".

Более подробно о музее в рамках онлайн-конференции рассказывает основатель музея Евгений Данилик.