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Увидеть Беларусь за 2 часа
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13 Января 2017 16:30

Увидеть Беларусь за 2 часа

В музее "Страна мини" в одном месте можно увидеть макеты достопримечательностей Беларуси. Замки, дворцы, усадьбы, храмы. Часть из них включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый экспонат имеет свою интерактивную "фишку". 

Более подробно о музее в рамках онлайн-конференции рассказывает основатель музея Евгений Данилик.

 

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