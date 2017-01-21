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Утвержден бюджет Минска на 2017 год
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22 Января 2017 12:01

Утвержден бюджет Минска на 2017 год

Он составит без малого 5 миллиардов белорусских рублей. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Бюджет столицы сохранит свою социальную направленность. Большинство средств пойдет на образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги и строительство.

  

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