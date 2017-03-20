Устойчивость к стрессу на генетическом уровне смогут определять белорусские ученые

21 Марта 2017 12:04

Специальный тест представили в Центре геномных биотехнологий Академии наук. Такая экспертиза позволит отбирать лучших представителей в таких профессиях, как пожарные и сотрудники спецназа. Также в лабораториях Института генетики за последние 6 лет исследований стали проводить больше в 9 раз. Самый популярный - тест по определению причин невынашивания беременности. За два года его сделали более 5 тысяч женщин, а после медицинского лечения почти 87% из них смогли родить детей.

Также на базе генетической лаборатории Академии наук создан банк ДНК элитных спортсменов. Это позволяет улучшить отбор, а значит повысить результативность побед спортсменов. Так, уже протестировано более 500 представителей 30-ти олимпийских и национальных команд Беларуси.