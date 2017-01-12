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10 Января 2017 14:10

Ушел из жизни Леонид Сергеевич Чумаков

Белтелерадиокомпания и Агентство теленовостей выражают искренние соболезнования родным и близким Леонида Сергеевича Чумакова, долгое время работавшего заведующим отделом телеоператоров ЗАО "Второй национальный телеканал".



Слова сочувствия коллегам. Ушел из жизни настоящий профессионал, мастера своего дела.



Вместе с вами разделяем боль утраты.