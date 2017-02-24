Урочище Куропаты должно стать общенациональным мемориалом скорби и памяти

24 Февраля 2017 21:10

Такое мнение высказали эксперты круглого стола, который прошел по инициативе газеты "СБ. Беларусь сегодня". Участие в дискуссии приняли журналисты, историки, ученые, представители органов госбезопасности. Это место могло бы стать символом скорби в память о жертвах репрессий 20-50 годов минувшего столетия. По мнению экспертов, с темы "Куропаты" нужно снять искусственную политизированность. Куропаты должны стать местом единения. Подробнее

Это место на северо-западе Минска с непростой историей. В лесном массиве за Зеленым Лугом в конце 80-х годов было обнаружено массовое захоронение. Территорию принято называть Куропатами. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению - какое количество людей нашли там свое последнее пристанище.

Периодически вокруг Куропат возникает нездоровый ажиотаж. Некоторые пытаются завоевать очки на событиях, расшатывая гражданский мир в Беларуси. Место стало символом провокаций.

Чем Куропаты должны стать для белорусов? Статус этого места? Сложную тему обсуждают эксперты как раз в год столетия революций. Дискуссия в обществе проходит по инициативе газеты "СБ. Беларусь сегодня". Точки зрения высказывают ученые, историки, журналисты.

Историческая память много значит для белорусов. В стране достаточно памятников, которые обращены не только к героическим событиям, но и к трагическим. Куропаты - из этой серии.

Участники круглого стола пришли к выводу, что настало время пересмотреть статус этого места. Высказано мнение, что Куропаты должны стать национальным мемориалом. Символом трагедии и напоминанием о том, как важно сохранять мир и обладать здравым политическим смыслом.

Конечно, как привести в порядок это место, как лучше увековечить память невинно убитых, каким должен быть памятник - это тема для дальнейшего публичного обсуждения. По идее должны подключиться и общество, и власть. Участниками круглого стола будет подготовлен специальный пакет предложений. Но главное - Куропаты должны стать символом скорби. Местом, куда можно будет приходить для молитвы и созерцания, а не маршей. И напоминанием о сложном периоде в истории народа. Во вторник на страницах газеты будет опубликована печатная версия беседы, а в эфире "Беларусь 1" в рамках специального проекта в этот день можно будет увидеть, как проходило обсуждение непростой темы.