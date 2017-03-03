Уникальный тренажер получил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов

3 Марта 2017 21:26

Уникальный тренажер для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата сегодня получил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Произошло это благодаря эстафете Белагропромбанка "А что можешь ты?". И врачи, и участники эстафеты уверены, что приобретение тренажера поможет сложным детям сделать, наконец, свои первые шаги.

Подробности в репортаже Ксении Лебедевой. В прошлом году Белагропромбанк в честь своего 25-летия реализовал социальный марафон. Одним из самых ярких и масштабных проектов стала благотворительная эстафета "А что можешь ты?". Для участия нужно было перечислить посильную сумму на благотворительный счет, открытый в банке, а также выложить в социальные Сети видео с любым спортивным движением, передав эстафету друзьям.

А что можешь ты?

Участники сняли более ста видеороликов спортивной тематики с охватом 350 000 человек. В результате была собрана значительная сумма на покупку тренажера.

В Республиканском центре сегодня проходят реабилитацию дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Многим из них сложно сделать первый шаг — необходима работа с тренером на правильном тренажере.

Эстафета "А что можешь ты?" показала, что даже маленькая помощь может принести большую пользу. Достаточно всего лишь сделать один шаг навстречу тому, кто в этом действительно нуждается.