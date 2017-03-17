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Уникальную операцию по восстановлению слуха впервые провели брестские хирурги
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19 Марта 2017 09:05

Уникальную операцию по восстановлению слуха впервые провели брестские хирурги

Методику врачи осваивали под патронажем столичных коллег из республиканского научно-практического лорцентра. Пациенты из Баранович. Пожилой женщине и 31-летнему парню установили титановый имплант. Когда подкожная часть приживется, через месяц они получат речевой процессор. Настраивать устройство будут в Минске.

Сегодня более 1 700 человек в Брестской области состоят на учете и нуждаются в улучшении слуха. Ранее подобные операции проводились только в Минске и Гродно. Сейчас в регионах повсеместно внедряются высокотехнологичные операции. Так, в Брестской областной больнице завершается реконструкция отделения, которое позволит лечить больных лейкозом.

  

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