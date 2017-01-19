Уникальная операция в Гродно

19 Января 2017 19:05

Врачи удалили опухоль без скальпеля и без единого надреза.

Речь идет о доброкачественном образовании на толстой кишке у 54-летней пациентки. Операция была экспериментальной. В целом для белорусских клиник до этого момента подобные вмешательства были на желудке, но не на кишечнике. По словам врачей, они использовали не привычный хирургический инструмент, а эндоскоп. Он позволяет попасть внутрь тела без разрезов. Благодаря этому пациент может покинуть больницу уже на вторые - третьи сутки.

К сожалению, подобные операции эффективны лишь на начальной стадии. В клинике намерены расширять применение этого метода в лечении, в том числе и онкологических заболеваний.