Уникальная находка из давнего прошлого

1 Февраля 2017 19:16

В Брестской области подводные археологи обнаружили часть арсенала замка в Жабере.

Ученые Национальной академии наук совместно с дайвинг-клубом "Морской Пегас" уже несколько сезонов работают над подтверждением легенды о затопленном шведскими войсками арсенале замка. Со дна оборонительного рва дайверы подняли редчайшие мортирные бомбы. Их использовали для разрушения городов. Подобные артефакты в музеях почти не встречаются. Вес орудия - около 50 килограммов. Арсенал был затоплен в ходе шведской войны в начале XVIII века. Тогда же был разрушен и замок. Карл XII лично приезжал в Жабер, чтобы убедиться в исполнении приказа.

Кроме редких бомб, группа археологов обнаружила на дне уникальные деревянные предметы — части артиллерийского орудия, предположительно лафета.

Две мортирные бомбы были найдены и в 2015. Одна из них сегодня на временном экспонировании в Мирском замке.