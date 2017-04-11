Уникальная ID-альтернатива паспорту появится в Беларуси в 2019 году

11 Апреля 2017 15:12

Об этом заявил министр связи и информатизации. Во время пресс-конференции Сергей Попков продемонстрировал журналистам прототип. В ID-карте будут находиться биометрические данные владельца.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси: "Она будет с чипом. Два в одном. Это будет паспорт для внутреннего потребления, т.е. внутри нашей страны с биометрическими данными и система идентификации гражданина, которая будет привязана к общегосударственной автоматизированной системе, чтобы предоставлять различный набор электронных услуг и платежных инструментов в дальнейшем".

Министр связи и информатизации также отметил, что до конца года все районные центры страны будут иметь доступ к сети 4G. Сейчас более 40 процентов населения Беларуси пользуются связью LTI.