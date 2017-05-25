22 Мая 2017 15:18

Грохот отбойных молотков, звон пил и резкий запах мазута. Столичная улица Широкая сузилась и превратилась в полосу препятствий для асфальтобетонщиков. 13 представителей дорожных организаций Минска определяли лучшего в профессии. Кандидаты на звание "Мастер года" прошли ряд испытаний. Сначала теория, а потом практика, во время которой специалисты соревновались в скорости, техничности, а главное качестве проведения ямочного ремонта на дороге.

Сейчас в Минске проводится плановый ремонт дорог. А новое покрытие к концу года получат улица Лобанка и переулок Красноармейский.