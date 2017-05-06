Украинцы активно рассматривают Беларусь как страну для работы и жизни

5 Мая 2017 21:01

Более 160 тысяч человек в течение двух лет. Украинцы все еще активно рассматривают Беларусь как страну для работы и жизни. И хотя поток прибывающих южных соседей в последнее время снизился, но, тем не менее, многие все еще едут в Беларусь в поисках лучшей и главное - мирной жизни. Большие шансы на трудоустройство имеют медики, строители, работники сельского хозяйства и специалисты в сфере высоких технологий. С теми, кто в Беларуси обосновался всерьез и надолго, познакомилась Антонина Станкевич.

Миловидный врач с доброй улыбкой - такого и маленькие пациенты встречают без слез и страха. Прошло уже 2 года, как педиатр Людмила Денщик переехала из шумного украинского Луганска в небольшой райцентр Крупки. Говорит, бежала даже не столько от конфликта, как от безработицы и безденежья. В Беларуси устроилась по любимой специальности и выросла до заведующей отделением.

В соседнем кабинете ведет прием друг, земляк и коллега. Александра Комлыка моментально выдает узнаваемый акцент южных соседей. Но дети и их родители любят доктора за добродушие, юмор и высокий профессионализм. На свободных полках уже нет места для сувениров - это подарки белорусских пациентов. Два года педиатр ведет прием в Крупской поликлинике. За это время перезнакомился со своими подопечными и даже успел выучить белорусский язык.

Вместе с врачом приехала и его семья. Жена устроилась в местную гимназию, а сын инженером-энергетиком на коммунальное предприятие. С жильем помогли местные власти — выделили квартиру. И в качестве бонуса прямо под окнами небольшой участок. Здесь выращивают овощи, ягоды, а год назад посадили четыре яблони.

Сегодня в Крупской больнице есть несколько вакансий узких специалистов. Главные критерии приема на работу — профессионализм, а в случае с иностранцем - подтвержденный диплом. Страна прибытия значения не имеет. Любому специалисту готовы помочь и с жильем.

Наталья Федорова угощает гостей пирогом, сдобная выпечка по фирменному украинскому рецепту. Из Луганской области в небольшой агрогородок Шапурово большая семья переехала в 2014. У всех свои обязанности: сама Наталья и ее мать - соцработники, старший сын живет в Витебске, младшие дети ходят в школу. Семье выделили уютный дом с участком. Сейчас ведут хозяйство, выращивают овощи-фрукты. Единственное, чего не хватает - чуть более щедрого солнца.

За последние два года многие жители Украины стали рассматривать Беларусь как страну для работы и жизни.

Тем, кто действительно готов трудиться, здесь по-прежнему готовы протянуть руку помощи. Об этом говорил и Глава государства в своем ежегодном Послании белорусскому народу и парламенту. И это с учетом того, что в стране проблема с безработицей полностью не решена.

В основном из Украины приезжают работники сельского хозяйства, врачи, строители и специалисты сферы высоких технологий. Преимущественно это жители неспокойных регионов - из Луганской и Донецкой областей. И хотя сегодня поток переселенцев упал, но полностью не прекратился.

Сегодня только в Минской области около 8000 тысяч вакансий, несколько сотен из них с предоставлением жилья. Претендовать на них могут и жители Украины.