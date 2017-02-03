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Украинские спасатели в Карпатах нашли группу заблудившихся туристов из Беларуси
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3 Февраля 2017 21:41

Украинские спасатели в Карпатах нашли группу заблудившихся туристов из Беларуси

Инцидент случился недалеко от горнолыжного курорта Драгобрат. Вечером 2 февраля во время отдыха из-за низкой видимости туристы потеряли ориентир, заблудились и не попали в лагерь. Белорусы связались со службой спасения. В тот же вечер 15 человек были найдены и доставлены на турбазу.

Cпасатели сообщили, что состояние белорусов удовлетворительное, и в медицинской помощи туристы не нуждались.

  

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