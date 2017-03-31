Угрозы для жизни белоруса, который пострадал в ДТП в Украине, нет

31 Марта 2017 19:03

Угрозы жизни нет, состояние средней тяжести - так медики оценили самочувствие белоруса, который сегодня пострадал в ДТП в Украине. Напомним, пассажирский автобус Neoplan, который ехал из Минска в Буковель, перевернулся недалеко от Львова. Причина - лобовое столкновение с автомобилем "мерседес". По словам очевидцев, машина выехала на встречную полосу, водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но вылетел с дороги. Два человека, которые ехали в автомобиле, погибли на месте. В автобусе находились 42 человека. 12 из них получили травмы. Всех пострадавших в аварии доставили в местные больницы. 11 человек после того, как им была оказана помощь, отпустили.

Пассажирам, которым по медицинским показаниям необходимо вернуться домой, сегодня туристическая компания организует трансфер в Беларусь. Украинская полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело.