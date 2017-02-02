Учитель по призванию

1 Февраля 2017 21:21

Можно ли назвать труд учителя только профессией? Пожалуй, нет. И, наверное, многие согласятся, что учитель – это поистине призвание. И вот один из таких примеров. Он не видит своих учеников и коллег, но каждого знает по голосу. Преподает обществоведение, играет на трех музыкальных инструментах и даже врачует души. А еще всем сердцем любит свое дело. О безграничных возможностях истинного педагога — Виктория Потоня.

Это обычная сельская школа, но здесь вот уже десять лет работает не совсем обычный учитель. Николай Апанович в класс входит в сопровождении школьников, самостоятельно передвигаться для слепого учителя – сложная задача. Зато его уроки никогда не бывают скучными и всегда содержательны.

Николай Васильевич преподает обществоведение, ведет дополнительно факультатив по истории. Зрение он потерял в 9-м классе - упал на стройке. Но, несмотря ни на что, стремился к знаниям. И доказал: его возможности безграничны. Он с отличием освоил программу двух университетов. Тогда все лекции записывал на диктофон, теперь умное IT-приложение помогает готовиться к занятиям.

Классный журнал заполняют коллеги. Дату и оценки ставят ученики, но здесь все по-честному! Николай Апанович еще и музыкант. Причем, игру на гармошке, баяне и гитаре освоил самостоятельно. А его кружок по интересам – самый популярный.

Учитель мечтает освоить синтезатор и создать музыкальную группу, чтобы дети могли проявлять себя творчески. А жизнелюбие Николая Апановича – хороший пример не только для учеников, но и коллег.

Он потерял зрение, но не утратил стремления к жизни. Он никогда не увидит своих учеников, но каждого из них узнает по голосу. А дети уж точно никогда не забудут учителя и человека с сильным характером!