Учения НАТО пройдут параллельно белорусско-российским учениям "Запад-2017"

11 Мая 2017 21:15

Пентагон разместит в Литве зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" на время учений НАТО этим летом. Маневры пройдут с 10 по 24 июня. А следующие учения альянса намечены на сентябрь. Они пройдут параллельно белорусско-российским учениям "Запад-2017". По словам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, для Вашингтона целью сентябрьских маневров станет обозначение присутствия и неделимости в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что не относится к белорусско-российским учениям как к чему-то чрезвычайному. Действительно, они проводятся каждые 4 года и носят исключительно оборонительный характер. НАТО, в свою очередь, проводит больше учений, и они масштабнее. Только в прошлом году у границ России и Беларуси войска блока организовали 16 учений. Ранее Президент Александр Лукашенко заявил, что представители НАТО могут беспрепятственно наблюдать за ходом "Запада- 2017".